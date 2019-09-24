Белорусская делегация примет участие в заседании межправсовета стран СНГ по лесному хозяйству

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация примет участие в XIX заседании Межправительственного совета по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству стран Содружества Независимых Государств, которое пройдет в городе Семей (Казахстан) с 25 по 28 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Возглавит белорусскую делегацию первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

В повестку заседания включены 13 актуальных вопросов. В их числе реализация соглашения по профилактике и тушению природных пожаров, взаимодействие по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств - участников СНГ, обмен опытом по организации контроля за происхождением, маркировкой и движением лесопродукции (древесины).

Запланировано посещение ряда объектов. Так, участники заседания побывают в Подгороднем лесничестве Жанасемейского филиала ГЛПР "Семей орманы", на лесной пожарной станции и в лесосеменном комплексе.-0-