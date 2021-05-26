Белорусская экспозиция Made in Belarus представлена на нефтехимической выставке в Уфе

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция Made in Belarus представлена на специализированной выставке "Газ. Нефть. Технологии", которая открылась 25 мая в Уфе. Экспозиция демонстрирует нефтехимическую продукцию семи белорусских предприятий, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Новинки и передовые разработки в нефтехимической промышленности представили концерн "Белнефтехим" и его подведомственные предприятия - ОАО "Белшина", ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "СветлогорскХимволокно", а также ОАО "Сейсмотехника" и БМЗ.

"Белшина" на выставке представила натуральные образцы легковых и грузовых бескамерных шин. Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов, для производства бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб, для производства соединительных муфт представил Белорусский металлургический завод. "Могилевхимволокно" презентовало на выставке новинку - первичное полиэфирное волокно типа "конжугейт", которое служит сырьем для производства синтепуха для набивки подушек, одеял, одежды, мебели, игрушек. Предприятие является одним из немногочисленных производителей данного волокна в СНГ и Европе.

Мозырский НПЗ представил бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро и АИ-100-К5-Евро, топливо дизельное, соответствующее требованиям технического регламента Таможенного союза и европейского стандарта EN590, битумы дорожные, кровельные и строительные, а также углеводородные топливные сжиженные газы.

"Актуальной новинкой выставки стал нетканый материал мельтблаун компании "СветлогорскХимволокно". Материал используется для производства изделий медицинского назначения - одноразовая одежда для работников здравоохранения и одноразовые медицинские маски. Компания также представила образцы нити полиэфирной, трикотажных полотен, нетканых материалов "Спанбел", полипропиленовых мешков для упаковки, шпагата, упаковочной ткани", - отметили в "Белинтерэкспо".

Компания "Сейсмотехника" презентует на выставке мобильные комплексы для бурения и капитального ремонта скважин с дизельным и частотно-регулируемым приводом, а также вибрационные источники сейсмических сигналов, которые используются при проведении сейсморазведочных работ. Оборудование, выпускаемое предприятием, эксплуатируется более чем в 20 странах мира.

После торжественной церемонии открытия белорусскую экспозицию посетил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Выставка продолжит свою работу до 28 мая. Организатор экспозиции Made in Belarus - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-