Белорусская экспозиция представлена на выставке FoodExpo Qazaqstan

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси представлена на крупнейшем выставочно-конгрессном мероприятии в области сельского хозяйства и продуктов питания Казахстана - 23-й центрально-азиатской международной выставке "Пищевая промышленность" (FoodExpo Qazaqstan), которая открылась 3 ноября в южной столице страны - Алматы. Об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В рамках экспозиции свою продукцию демонстрируют ведущие белорусские предприятия мясоперерабатывающей и молочной отрасли. "Производители знакомят казахстанских потребителей с широким ассортиментом колбасных изделий, сосисок, деликатесов, копченостей, изделий из субпродуктов. Среди новинок, демонстрирующихся на стенде, - колбаса говяжья с черносливом, копченый тар-тар на буковой щепе и другая продукция, - отметили в "Белинтерэкспо". - Широко представлены ключевые молочные компании Беларуси. Предприятия демонстрируют цельномолочную продукцию, сыры, сухие молочные продукты, мороженое, масло, майонез, напитки, сухие молочные консервы, молочные сгущенные консервы и прочие продукты".

В церемонии открытия национальной экспозиции Беларуси приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, вице-министр сельского хозяйства Казахстана Рустем Курманов, посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин, директор выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский.

Игорь Брыло отметил значимость участия страны в отраслевой выставке Казахстана. "Казахстан для нас является одним из основных экспортных партнеров. Он занимает третье место по экспорту белорусской продукции после Российской Федерации и Китая. Поэтому для нас очень важен этот регион. И не только для поставок белорусской продукции, но и для поставок товаров казахстанских производителей на белорусский рынок", - сказал он.

Организаторы национальной экспозиции Беларуси: БелТПП, Минсельхозпрод, облисполкомы и Минский горисполком, выставочное предприятие "Белинтерэкспо".

23-я центрально-азиатская международная выставка "Пищевая промышленность" (FoodExpo Qazaqstan) - единственная отраслевая выставка в Центральной Азии, объединяющая поставщиков технологий и оборудования с производителями, дистрибьюторами и ретейлерами продуктов питания и напитков. Экспоненты презентуют свою продукцию по всем сегментам пищевой отрасли: от производственных линий и оборудования до широкого ассортимента готовых продуктов и напитков - кондитерских изделий, молочной и мясной продукции, бакалеи, чая и кофе, а также пищевых добавок и пряностей. Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Казахстана, Администрации Алматы, отраслевых союзов и ассоциаций.

В экспозициях выставки FoodExpo Qazaqstan принимает участие 421 компания из 26 стран - Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Индонезии, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Нидерландов, Польши, России, Словении, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии и др. Национальные стенды представляют Беларусь, Германия, Индонезия, Нидерланды, США, Республика Корея, а также более 25 регионов Российской Федерации.

Выставка продолжит работу до 5 ноября включительно.-0-

Фото БелТПП