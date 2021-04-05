Белорусская калийная компания подписала контракт на поставки удобрений в Индию по $280 за тонну

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках сложившего тесного взаимодействия между Белорусской калийной компанией и крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений, компанией IPL, была установлена новая контрактная цена на поставки калийных удобрений на индийский рынок - $280 за тонну на условиях CFR, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БКК.

"Достигнутое соглашение является очередным шагом в гармоничном и планомерном развитии как индийского, так и мирового рынка калия", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что достигнуть указанной договоренности стало возможным благодаря взвешенному подходу к ведению бизнеса и общему стремлению к сбалансированному и разумному развитию калийного рынка, который демонстрируют участники соглашения.

"БКК благодарит своего стратегического партнера в Индии, компанию IPL, и очень высоко ценит тот уровень взаимного доверия и уважения, который связывает обе компании на протяжении многих лет", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей работы БКК осуществила поставки белорусского калия в почти в 140 стран мира.-0-