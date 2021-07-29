Белорусская продукция имеет высокую конкурентоспособность - "Беллесбумпром"

29 июля, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская продукция имеет высокую конкурентоспособность. На этом акцентировал внимание председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, общаясь с журналистами при посещении ОАО "Светлогорский ЦКК", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя концерна, белорусская продукция имеет высокую конкурентоспособность за счет нескольких факторов. Главный из них - модернизация и установка оборудования мировых производителей. Еще одно преимущество - логистика. Из центра Европы есть возможность отгружать продукцию на север и юг, восток и запад.

Беларусь в мировом объеме - достаточно небольшой производитель бумаги и целлюлозы. Конкуренцию составляют такие крупные игроки, как скандинавские и российские компании. "Но этот рынок не монополизирован, и мы можем найти свои ниши практически везде. Потребитель ценит качество и натуральность. Сегодня продукция предприятий концерна отгружается в более чем 80 стран. Доля экспорта - 81%, и только 19% из всего объема производства остается в Беларуси. Ставим перед собой задачу диверсификации с выходом на конечного потребителя без торговых посредников", - сказал председатель концерна.

Характеризуя ситуацию в ОАО "Светлогорский ЦКК", Михаил Касько отметил рентабельность предприятия: "Производство на хорошем пути, оно прирастает. И это дает нам уверенность, что задача, которую ставит глава государства по выходу на полную мощность, будет выполнена". К тому же растет цена на целлюлозу. Если в прошлом году сырье реализовывали в среднем по $420, то сейчас отдельные контракты заключаются по $650-700.-0-