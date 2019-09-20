Белорусская таможня готова к цифровизации всех процессов - Сенько

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня готова к цифровизации всех процессов, заявил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Сенько отметил, что таможенная служба Беларуси постоянно развивается и ищет лучшие подходы, удобные для бизнеса. Налажена информационная связь с рядом министерств и ведомств, и таможенники в электронном виде получают сведения и документы, чтобы у субъектов хозяйствования не было необходимости их приносить в бумажном виде. "Сегодня 99% деклараций между бизнесом и таможней у нас уже ходят в электронном виде. Из них 23% экспорта оформляется в чистом автомате, без участия должностного лица таможенной службы. Когда декларация приходит от бизнес-структуры, она обрабатывается компьютером, проходит форматно-логический контроль и, если нет ошибок и незаполненных полей, возвращается уже оформленная, с электронной печатью, и субъект хозяйствования может экспортировать груз", - рассказал председатель ГТК. По его мнению, этот процент можно было бы увеличить, но для этого необходима более полная цифровизация министерств и ведомств, бизнеса. "Таможня к этому готова. Мы сегодня готовы с любым субъектом хозяйствования контактировать в электронном виде, здесь нет никаких проблем", - подчеркнул Юрий Сенько.

Активно продолжается реконструкция и развитие пунктов пропуска. "Беларусь - транзитная страна. Естественно, мы должны создавать современную инфраструктуру, искать возможность внедрения новых современных способов оформления, то есть цифровизации всех процессов, которые сегодня возможны в пунктах пропуска. Мы сегодня уже подняли планку до соответствующего уровня, - сказал председатель ГТК. - Недавно у нас была делегация таможенной администрации Великобритании, которая изучала опыт белорусской таможни и планирует в дальнейшем направлять к нам своих представителей таможенной службы. Нам приятно, что наш опыт перенимают, и мы стараемся и дальше совершенствоваться и расти".

В числе новшеств Юрий Сенько назвал автоматизацию таможенных процессов, введение принципа одного окна на границе, использование единой системы транзита ЕАЭС. Ряд документов национального уровня приведен в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС. Закон "О таможенном регулировании" находится на завершающем этапе согласования.

Беларусь также изучает международный опыт развития таможенного дела. "Все самое полезное берем на вооружение. В частности, работает Таможенный комитет Союзного государства, мы постоянно встречаемся, вырабатываем решения, полезные для взаимодействия таможенных администраций двух стран и для работы бизнеса. Эти решения показываем нашим партнерам по ЕАЭС. Им даже проще подключаться, потому что какие-то вопросы мы уже отработали в двустороннем формате", - отметил Юрий Сенько.

Сегодня в Минске проходит Х Международная научно-практическая конференция "Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность". Мероприятие посвящено обсуждению норм международных и национальных правовых актов в сфере внешнеэкономической деятельности, рассмотрению перспектив совершенствования нормативной базы и правоприменительной практики в сфере таможенного дела. Программа конференции предусматривает обсуждение таких тем, как совершенствование таможенного транзита в ЕАЭС, современные технологии таможенного администрирования, развитие логистической системы и транзитного потенциала в Беларуси, многофункциональная роль таможенной службы в актуальных вызовах для международного бизнеса, интеграционные процессы международной торговли. Особое внимание на форуме уделено правоприменительной практике исполнения таможенного законодательства, инновационным инструментам развития таможенного дела, развитию деятельности некоммерческих организаций в таможенной сфере. Сегодня также состоится заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства.-0-