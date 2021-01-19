Белорусская техника работает на опытных площадках агрономического университета в Бухаресте

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич 18 января провел переговоры с руководством Университета агрономических наук и ветеринарии в Бухаресте. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Румынии.
Дипломат встретился с ректором университета Разваном Ионутом Теодореску и председателем сената университета Александру Шоней. Посол провел презентацию научного, образовательного, промышленного, сельскохозяйственного и медицинского потенциала Беларуси. Состоялось предметное обсуждение вопросов налаживания и развития сотрудничества Университета агрономических наук и ветеринарии с белорусскими университетами по обмену студентами и преподавателями, проведению совместных исследований и научных работ, участию в международных конференциях, реализации совместных проектов, в том числе финансируемых в рамках европейских программ. Ректор вуза выразил заинтересованность в использовании белорусских методик и материально-технической базы в образовательном процессе (изучение сельскохозяйственной техники, ее отдельных узлов и агрегатов).
Ректор румынского университета сообщил, что на опытных сельскохозяйственных участках учреждения площадью 2 тыс. га уже используется белорусский трактор, и выразил заинтересованность в дополнительных закупках сельскохозяйственной техники белорусского производства.
Университет агрономических наук и ветеринарной медицины в Бухаресте - старейшее и крупнейшее учреждение высшего агрономического образования в Румынии, основанное в 1852 году. В его состав входят факультеты сельского хозяйства; садоводства; животноводства, инженерии и менеджмента; ветеринарии; мелиорации и экологической инженерии; биотехнологий; менеджмента и развития сельских районов.
При содействии посольства Беларуси в Румынии прорабатывается возможность налаживания сотрудничества этого вуза с белорусскими партнерами. Отдельные белорусские вузы уже подтвердили заинтересованность в нем.-0-