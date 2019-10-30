Белорусские аграрии намерены завершить уборочную в кратчайшие сроки - Минсельхозпрод

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намерены завершить уборочную в кратчайшие сроки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Перед белорусскими аграриями поставлена задача по завершению уборочной в кратчайшие сроки, и они нацелены на ее выполнение. Урожай всем областям необходимо убрать с полей, перевезти и заложить в хранилища для последующей реализации, в том числе на экспорт. В Беларуси уже убрано 94% площадей кукурузы, 85,4% сахарной свеклы и 88,3% овощей", - сказали в пресс-службе.

По данным на 30 октября, осталось убрать кукурузу на силос и на зерно в Гомельской (25,6 тыс. га), Могилевской (16,4 тыс. га), Минской (14,3 тыс. га), Витебской (6,8 тыс. га) и Гродненской (4 тыс. га) областях. Сахарная свекла еще не убрана с 7,5 тыс. га в Гродненской области, 5,1 тыс. га - в Минской, 0,7 тыс. га - в Брестской, 0,28 тыс. га - в Могилевской области. Завершается уборка овощных культур: в Брестской области осталось убрать 362 га, в Минской - 149 га, Гродненской - 144 га, Гомельской - 62 га, Могилевской - 29 га, Витебской области - 22 га.

Сбор зерновых вместе с кукурузой ожидается в общем объеме около 9 млн т. Из них около 700 тыс. т рапса, 1,4 млн т кукурузы, остальное - колосовые. Урожай овощей ожидается в объеме 624 тыс. т. Уборка картофеля завершена, в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрали более 1 млн т. Заготовлено льнотресты в объеме 153,4 тыс. т. Зяблевая обработка почвы проведена на 46,5% площадей.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ. "Сроки я определил: после празднования 7 ноября мы можем только пахать под зябь", - сказал глава государства.-0-