11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили более 4,8 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,519 млн га, что составляет 70,8% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область, там убрано 83,6% площадей от плана (282,1 тыс. га). В Гомельской области убрано 76,2% площадей (265,4 тыс. га), Могилевской -72,9% (237,8 тыс. га), Минской - 69% (328,8 тыс. га), Витебской - 64,8% (223,2 тыс. га), Гродненской - 58,4% (182,1 тыс. га).

Всего по стране намолочено 4 млн 862 тыс. т зерна при средней урожайности 32 ц/га.

Второй укос трав в Беларуси проведен на 762,6 тыс. га (93,9% от плана). Заготовлено 830,2 тыс. т сена (74,3% от плана), 11,794 млн т сенажа (87,3%) и 339,3 тыс. т силоса (1,75%). Всего заготовлено 3,806 млн т единиц травяных кормов.-0-