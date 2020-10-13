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13 октября 2020, 10:00

Белорусские аграрии убрали сахарную свеклу более чем с 40% площадей

Во время уборки сахарной свеклы. Фото из архива
Во время уборки сахарной свеклы. Фото из архива
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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии убрали сахарную свеклу с 36,2 тыс. га, что составляет 43,9% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 13 октября, собрано 1,628 млн т сахарной свеклы при средней урожайности 450,1 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,01%. Картофель убран с 22,3 тыс. га, что составляет 88,8% от плана. Накопано 635,3 тыс. т (урожайность - 285,1 ц/га). Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 4,09 тыс. га (68,2% к плану), собрано 87 тыс. т при урожайности 212,8 ц/га.

Кукурузу убрали с 792 тыс. га (65% от запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 756 тыс. га (75,2% плана), собрано 18,145 млн т зеленой массы при урожайности 240 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 36 тыс. га (16,9% плана), намолочено 238,8 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,297 млн т зерна при средней урожайности 37,1 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,7 ц/га). В Минской области собрали более 2 млн т зерна, Гродненской - 1,6 млн т, Брестской - 1,4 млн т, Могилевской - свыше 1,1 млн т, Витебской - более 1 млн т, Гомельской - свыше 900 тыс. т.

Льнотреста поднята с 46,4 тыс. га, что составляет 98% от уборочной площади. Заготовлено 151,2 тыс. т при средней урожайности 36,4 ц/га (в 2019 году на аналогичную дату было 31,8 ц/га).

Кроме того, в Беларуси заготовлено 864,8 тыс. т сена (85,6% от плана), 13,388 млн т сенажа (106,2%) и 15,55 млн т силоса (81,1%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 90,3% от плана.-0-

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