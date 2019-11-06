Белорусские компании в первые дни выставки в Шанхае подписали контракты более чем на $150 млн

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первые дни работы международной выставки импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае белорусскими компаниями подписаны контракты и соглашения более чем на $150 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате.

Выставка в Шанхае проходит с 5 по 20 ноября. Сегодня здесь открылась национальная экспозиция Беларуси - одна из крупнейших на форуме. На площади около 790 кв.м расположилось сразу семь тематических павильонов, центральный из которых выполнен в виде масштабного макета здания Национальной библиотеки. Беларусь представляет инновационную нефтехимическую продукцию, изделия из льна и целлюлозно-бумажные изделия, сельскохозяйственную технику, а также транспортные и логистические услуги. Всего в экспозиции принимают участие 100 отечественных организаций и предприятий. В целом же на форуме представлено более 3,5 тыс. компаний из 155 стран.

"Уже в первые дни работы выставки белорусскими предприятиями-участниками подписаны контракты и соглашения на общую сумму свыше $150 млн. Значительная часть этих документов (более чем на $130 млн) подписана во время сегодняшнего бизнес-форума "Китай-Беларусь", - рассказали в БелТПП. В мероприятии приняли участие замминистра коммерции КНР, вице-губернатор провинции Ганьсу, члены белорусской официальной делегации, а также более 200 представителей китайского и белорусского бизнеса.

Деловая программа национальной экспозиции предусматривает также форум отраслевых экспонентов Беларуси, организованный Министерством коммерции Китая, отраслевые семинары, посвященные продовольствию, автомобильной промышленности, сфере услуг и научным разработкам, посещение производственных предприятий Шанхая.

Национальная экспозиция организована Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке и участии посольства Беларуси в Китае, министерств сельского хозяйства и продовольствия, промышленности, образования, культуры, транспорта и коммуникаций, Госкомитета по науке и технологиям, Национальной академии наук, а также концернов "Белгоспищепром", "Беллесбумпром", "Белнефтехим". Выставочным оператором выступает предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.

Первая международная выставка импорта China International Import Expo состоялась в 2018 году. Мероприятие посетили свыше 400 тыс. китайских и 6 тыс. иностранных покупателей. Общая сумма заключенных соглашений и контрактов составила $57,8 млрд.-0-