Белорусские нефтяники обновили рекорд суточной проходки при бурении

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый рекорд суточной проходки при бурении бокового ствола установили в ПО "Белоруснефть". Максимум достигнут на Речицком месторождении, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Новая максимальная отметка - 300 м в сутки - установлена при бурении бокового ствола 8 июля. Таким достижением отметилась бригада № 16 Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин, работающая на станке К-125.

Как уточнили в НГДУ "Речицанефть", протяженность рекордного бокового ствола составит 1062 м.

Предыдущий рекорд при аналогичных работах был зафиксирован 4 мая нынешнего года на том же месторождении. Тогда бригада № 3 Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин вышла на 255 м суточного бурения на станке АРС-100.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-