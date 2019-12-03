Белорусские нефтяники выполнят капитальный ремонт скважин на месторождении в Арктике

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ООО "Белоруснефть-Сибирь" выиграло тендер на выполнение ремонтных работ на Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Данное месторождение расположено на восточном берегу полуострова Ямал - у Обской губы Карского моря. Доказанные запасы актива составляют 926 млрд куб.м природного газа. Его добычей, сжижением и поставками занимается ОАО "Ямал СПГ" - совместное предприятие ОАО "Новатэк", французского концерна TOTAL, Китайской национальной нефтегазовой корпорации и Фонда Шелкового пути. Услуги для ОАО "Ямал СПГ", которые выполняют белорусские специалисты, включают текущий и капитальный ремонт, освоение, консервацию, расконсервацию и ликвидацию скважин. Выполнение данного комплекса работ займет три года.

В пресс-службе пояснили, что ООО "Белоруснефть-Сибирь" уже оказывало такие услуги для ОАО "Ямал СПГ" с 2015 года до сентября текущего года. "Победить в новом тендере и продолжить работы на Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении белорусским нефтяниками позволили материально-техническое оснащение бригады, соответствующее всем требованиям заказчика, авторитет и высокое качество оказываемых услуг", - отметили на предприятии. Всего в составе белорусского арктического десанта 48 человек, которые работают вахтовым методом.

Специально для проекта в этом году в гомельском ОАО "Сейсмотехника" изготовили подъемную установку АП-80, которую морем доставили в порт поселка Сабетта. Затем ее передислоцировали на Южно-Тамбейское месторождение.-0-