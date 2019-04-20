Белорусские НПЗ: некачественная нефть может причинить серьезный ущерб оборудованию

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений, которая поступила по нефтепроводу из России, может причинить серьезный ущерб оборудованию нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Мозырского НПЗ Виталий Павлов.

"Превышение содержания органических хлоридов в нефти вызывает повышенный коррозионный износ эксплуатируемого оборудования, также может влиять на катализаторные системы, поэтому на Мозырском НПЗ ужесточен контроль за работой технологического оборудования", - сообщил Виталий Павлов.

На предприятии работают над минимизацией последствий поступления некачественной нефти из России. В частности, увеличен расход реагентов, которые обеспечивают защиту оборудования от коррозии. Приостановлена работа одного из объектов, чтобы исключить негативное влияние на катализаторную систему.

По словам Виталия Павлова, сложившаяся ситуация не создает проблем для обеспечения топливом внутреннего рынка. "На потребителе это никак не сказывается, на предприятии выпускается продукция, соответствующая всем стандартам качества", - заверил гендиректор Мозырского НПЗ.

Как уточнил генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов, по данным на сегодня, на "Нафтан" некачественная нефть не поступила. По его словам, переработка нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений может вызвать чрезвычайно высокую скорость коррозии оборудования. Оборудование катализаторной системы может выйти из строя. "Мы вынуждены снизить загрузку нашего предприятия, чтобы до решения вопроса с качеством нефти мы могли отработать в таком режиме для недопущения попадания в технологический процесс некачественного сырья", - отметил он. "Рассчитываем, что ситуация будет урегулирована в течение нескольких дней для предотвращения серьезных проблем на предприятии", - добавил гендиректор "Нафтана".

В течение последних дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Как отмечают в концерне "Белнефтехим", таких прецедентов ранее не было. Председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков ранее сообщил, что Беларусь будет обсуждать с "Транснефтью" компенсацию из-за поступления некачественной нефти. Система магистральных нефтепроводов "Дружба" обеспечивает поставки нефти не только на оба белорусских НПЗ, но и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.-0-