Белорусские НПЗ снизили загрузку до минимума, идет подготовка контрактов на поставку нефти

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума, сейчас идет работа над заключением январских контрактов на поставку нефти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

"Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума", - заявили в "Белнефтехиме".

В концерне подтвердили, что поставки нефти из России остановлены. "Сейчас идет активная работа над заключением январских контрактов", - сказали в "Белнефтехиме". Там уточнили, что речь идет о поставках нефти из РФ и альтернативных источников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. Глава государства тогда поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов. Также главой государства 31 декабря дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".-0-