Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и начать альтернативные поставки

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что пригласил участников совещания, чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко и Путин вновь созвонились и обсудили тему поставок углеводородов "В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь", - проинформировали в пресс-службе.

Александр Лукашенко также рассказал, что у него состоялся разговор с министром энергетики России Александром Новаком. "Только что мы закончили этот разговор. Я передал ему наши договоренности с Президентом Путиным, - сказал он. - Вышел напрямую на министра (не по протоколу), потому что завтра первое число, а у нас нет контрактов на поставку нефти в Беларусь".

По итогам совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Также главой государства дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".-0-