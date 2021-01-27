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Экономика
27 января 2021, 10:23

Белорусские пиломатериалы на $2,4 млн проданы в Китай на биржевых торгах

Фото БУТБ
Фото БУТБ

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 11 тыс. куб.м пиломатериалов на $2,4 млн реализованы по итогам первых в 2021 году экспортных биржевых торгов лесопродукцией для китайского рынка на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"За счет роста цен в ходе торговой сессии белорусские экспортеры получили дополнительную выручку в размере $91 тыс.", - отметил Роман Янив.

Специальные торговые сессии по реализации пилопродукции в Китай с доставкой в контейнерах до места назначения проводятся на БУТБ с декабря 2020 года. Главная цель проекта - диверсифицировать экспорт продукции белорусского лесопромышленного комплекса, обеспечив регулярные поставки белорусских пиломатериалов в КНР.

"На специальных биржевых торгах продаются пиломатериалы с доставкой конечному потребителю на территории Китая. При этом покупатель может выбрать наиболее удобный ему базис поставки. Например, на последней торговой сессии весь выставленный на продажу объем пилопродукции был приобретен с доставкой до Циндао - крупнейшего морского порта провинции Шаньдун. Таким образом повышается привлекательность белорусских товаров для покупателей из Китая, а отечественные экспортеры получают возможность расширить географию продаж и увеличить выручку", - обратил внимание пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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