Белорусские пиломатериалы впервые проданы в ОАЭ через БУТБ

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже совершена первая сделка по реализации пилопродукции в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Во время экспортной торговой сессии компания из эмирата Абу-Даби приобрела у белорусского деревообрабатывающего предприятия пробную партию обрезных пиломатериалов твердолиственных пород объемом 20 куб.м. Товар доставят в страну назначения силами покупателя.

"В этом году особое внимание уделяется диверсификации биржевого экспорта лесопродукции за счет выхода на конечных потребителей в странах "дальней дуги". В приоритете Азия и Ближний Восток, поскольку именно в этих регионах сосредоточены крупнейшие импортеры продукции деревообработки. Мы уже добились определенных успехов на китайском направлении, и в рамках специальных торговых сессий на этот рынок регулярно поставляются пиломатериалы с доставкой до покупателя. В результате за 2021 год продажи белорусской пилопродукции в Китай составили $44 млн. Что касается стран Ближнего Востока, то наиболее активно на биржевой площадке работают резиденты Израиля, Ливана и Египта. Объемы закупок пока не очень большие, но динамика положительная", - отметил Роман Янив.

Первая сделка, совершенная компанией из ОАЭ, открывает широкие возможности для отечественных экспортеров пиломатериалов, так как Эмираты - это международный торговый и логистический хаб, объединяющий многие страны мира. "Это значит, что, поставляя свою продукцию в Абу-Даби, Дубай или Шарджу, белорусские предприятия автоматически получают доступ к потенциальным покупателям из Африки, Юго-Восточной Азии и других регионов. Поэтому теперь первостепенная задача - закрепиться на рынке ОАЭ, увеличив количество аккредитованных компаний и объемы поставок. Параллельно будет вестись поиск партнерской организации, готовой стать биржевым брокером в этой стране", - рассказали в БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-