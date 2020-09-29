29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия планируют получить право поставок свинины в Китай, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень тесно работаем с китайскими партнерами. Объем реализации продуктов питания в Китай в январе-июле увеличился в 2,7 раза и составил $134 млн. И это еще не предел. Идет сертификация новых предприятий. Открыты для поставок организации молочной отрасли, по переработке мяса птицы и говядины. Сейчас идет сертификация наших свинотоварных комплексов, перерабатывающих предприятий для реализации свинины на китайский рынок", - сказал Иван Крупко.

Основным партнером Беларуси в сфере АПК остается Россия. Из сельхозпродукции на сумму $5,5 млрд, реализованной в прошлом году на экспорт, товары на $4,4 млрд поставлялись в Россию. "Но мы стремимся к диверсификации экспорта, открываем новые страны. Растут поставки на рынки как стран СНГ, так и дальней дуги", - добавил министр.

"Впереди большая работа с нашими партнерами. Чтобы продать товар, важно не только качество продукции, но и конкурентоспособная цена. У нас в планах на следующую пятилетку модернизация сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, чтобы быть конкурентоспособными на внешних рынках", - проинформировал Иван Крупко.

Как сообщалось, экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в январе-июле составил $3,2 млрд. Темп роста - 106,5%, прирост - $196,6 млн. Выросли поставки основных видов экспортно ориентированной продукции: мяса и мясопродуктов - на 14,8% до $572,3 млн, молока и молокопродуктов - на 7,7% до $1406,7 млн, сахара - на 25,1% до $98,3 млн. Расширена география экспорта: поставки осуществлялись в 101 страну мира.-0-