Белорусские предприятия представят продукцию на крупных выставках в Узбекистане

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узбекистане 24-26 ноября пройдут выставки сельского хозяйства и продуктов питания UzProdExpo и UzAgroExpo, где наряду с павильонами 26 стран будет представлена и экспозиция белорусских производителей Made in Belarus. Мероприятие планируется приурочить к очередному заседанию узбекско-белорусской рабочей группы по сельскому хозяйству в Ташкенте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо".

"Эти мероприятия служат своеобразным проводником к рынку Узбекистана, самому быстрорастущему в Центральной Азии. ВВП государства показывает ежегодное увеличение на 6-7%. В стране стремительно развиваются промышленность и сельское хозяйство - ключевые отрасли экономики, улучшается фискальная политика, проводятся структурные реформы. Узбекистан играет все большую роль как значимый международный логистический центр - здесь в рамках инициативы Китая "Пояс и путь" строится железная дорога, которая обеспечит выход страны к портам Персидского залива", - рассказали в выставочной компании.

Ожидается, что в выставках примут участие более 170 компаний из 27 стран. В экспозиции белорусских производителей Made in Belarus продукцию представят предприятия концерна "Белгоспищепром", ОАО "Слонимский мясокомбинат", ОАО "Беллакт", ООО "Праймилк", ОАО "Лидсельмаш", Государственный комитет по науке и технологиям и другие.

"Планируется также проведение заседания узбекско-белорусской межведомственной рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности с участием заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, семинар-консультация с участниками экспозиции в посольстве Беларуси в Узбекистане, посещение торговых сетей и производств", - добавили на предприятии.

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus организована выставочным предприятием "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Узбекистане.-0-