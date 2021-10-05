Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 5 октября 2021
Минск Ясно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:02 Житель Минской области задержан за оскорбление представителей власти в интернете Происшествия
18:38 Карпенко: выпускники вузов достойно представляют в своих странах традиции белорусской высшей школы Общество
18:32 На полях ООН привлекли внимание к нарушениям прав человека в странах Балтии и Украине Политика
18:18 Мингорисполком получил право продавать очередникам жилье с ограниченной прибылью госзастройщика Президент
18:15 Внесены изменения в порядок формирования цен на лекарства и медизделия Президент
18:09 Установлен порядок проектирования и реконструкции распределительных электросетей для жилых домов Президент
18:04 Следователи устанавливают очевидцев ДТП с погибшим пешеходом вблизи деревни Жуковка Минского района Происшествия
17:57 Цена газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив $1455 за 1 тыс. куб.м В мире
17:54 Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана Экономика
17:52 В Минской области наградили лучших оперативников уголовного розыска Регионы
17:39 Чеботарь: сохраняется тренд на увеличение поставок белорусской продукции за рубеж Экономика
17:31 В Гомеле 2-летняя девочка надела форму для выпечки: спасатели пришли на помощь Происшествия
17:26 МВФ: потери мирового ВВП могут вырасти до $5,3 трлн из-за COVID В мире
17:14 Пьяный бесправник устроил ДТП под Гродно Происшествия
17:08 КГК взял на контроль проблему проезда большегрузов через деревни Логойского района Регионы
17:05 В Китае стартуют тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм Спорт
17:02 Телефонные мошенники за сутки похитили у жителей Брестской области почти Br16 тыс. Происшествия
16:54 Центр методик дошкольного образования откроют в Могилевском госуниверситете Регионы
16:45 ФОТОФАКТ: Церемония закладки капсулы и открытие клуба интернациональной дружбы в Студенческой деревне Регионы
16:37 В акции "Чистый лес" примут участие более 7,4 тыс. жителей Могилевской области Регионы
16:33 ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы Общество
16:24 Гомельский молодежный театр приедет с гастролями в Витебск Культура
16:19 Правоохранители изъяли у трех наркоторговцев из Витебска более 600 г наркотиков Происшествия
16:19 В Великобритании нашли останки древнего гигантского бегемота Калейдоскоп
16:19 Водитель-бесправник погиб в ДТП в Лунинецком районе Происшествия
16:06 Нагрудным знаком "100 лет БГУ" наградят 3 тыс. человек Общество
16:04 МАРТ предлагает обсудить порядок включения юрлиц в перечень производителей алкоголя в этноцентрах Общество
15:50 В Литве нехватка грузоперевозчиков может привести к дефициту товаров В мире
15:48 Движение на участке трассы Минск-Дзержинск временно ограничат 6 октября Общество
15:48 "Минскзеленстрой" до декабря высадит более 3 тыс. деревьев и 273 тыс. кустарников Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
05 октября 2021, 17:54

Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана

Фото Белинтерэкспо
Фото Белинтерэкспо

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена на 27-й Казахстанской международной выставке "Нефть и газ" / KIOGE, которая открылась сегодня в Нур-Султане. Об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В выставке принимают участие шесть предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, презентующие продукцию для казахстанского рынка. Официальный представитель предприятия "Белшина" на территории Казахстана ТОО "Белорусская шина" представляет шины для легковых и грузовых автомобилей, а также новинку 2020 года - крупногабаритную шину BEL-183 для карьерных самосвалов грузоподъемностью 32 т. Изделие уже получило хорошие отзывы от транспортных компаний Карагандинской области и Алтайского края.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод предлагает моторные топлива - премиальные автомобильные бензины с октановым числом 95 и более, дизельное топливо для эксплуатации в условиях холодного и арктического климата. В 2019 году предприятие поставило в Казахстан первую партию бензина повышенного качества АИ-100-К5-Евро.

Компания "Могилевхимволокно" на выставке в Нур-Султане презентует широкий спектр полиэфирных волокон, технических нитей, синтетических пленок, а также полиэтилентерефталат. Полиэтилен высокого давления и акриловые волокна представляет предприятие "Нафтан".

"СветлогорскХимволокно" показывает термостойкую продукцию "Арселон", углеродные волокнистые материалы и изделия из них, обладающие уникальными свойствами. Представлены нетканые материалы под марками "Спанбел" и "Акваспан", а также новинка - нетканые материалы "Мелтблоун", которые применяются для производства средств индивидуальной защиты, сорбции нефтепродуктов с твердых и жидких поверхностей, ликвидации аварийных разливов (утечек и проливов) нефти и нефтепродуктов.

Компания "Сейсмотехника" презентует возможности вибрационных источников на гусеничном и колесном ходу, буровых установок - стационарных, мобильных и эшелонных, - которые предназначены для буровых работ при разработке и строительстве нефтяных скважин.

Международная выставка "Нефть и газ" / KIOGE - одно из важнейших событий в сфере нефтегазовой промышленности и энергетики в Казахстане. Оно собрало 155 компаний из девяти стран и проходит одновременно с Евразийским форумом Kazenergy, участие в котором традиционно принимают главы государств и правительств, руководители крупнейших энергетических компаний и эксперты отрасли.

Выставка включает в себя тематические разделы "Неразрушающий контроль и техническая диагностика", "Добыча и переработка нети и газа", "Нефтегазовое оборудование", "Транспортировка нефти и газа, логистика", "Геофизические услуги", "Экологические природоохранные услуги", "Проектные исследования, проектирование", "Строительные работы", "Инжиниринг и консалтинг", "Сервисное обслуживание на нефтегазовых месторождениях", "Средства промышленной и индивидуальной защиты, программное обеспечение", "Покрытия и обработка поверхности", "Сварка, сварочное оборудование".

Экспозиция Made in Belarus организована выставочным предприятием "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Казахстане.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь выставка Казахстан
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Чеботарь: сохраняется тренд на увеличение поставок белорусской продукции за рубеж
Фото из архива В правовую базу о цифровых рынках ЕАЭС планируется внести изменения
Фото ЕЭК Безработица в ЕАЭС за год сократилась более чем на 60%
Фото KABAR Договор о создании Евразийской перестраховочной компании намечено подписать в первой половине 2022 года
Фото из архива Совет ЕЭК изменил единые карантинные фитосанитарные требования
Ия Малкина. Фото из facebook-аккаунта Совет ЕЭК изменил техрегламент на питьевую воду
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Лукашенко предостерег правительство от перебоев с поставкой сахара
В Беларуси осталось засеять менее 15% площадей озимых
Строите жилье? На какую сумму можно рассчитывать, имея среднюю зарплату по стране
Топ-новости
Мининформ: "Комсомольская правда в Беларуси" является белорусским СМИ
Лукашенко предложил закрепить яблоневые сады за университетами и школами
Внесены изменения в порядок формирования цен на лекарства и медизделия
На полях ООН привлекли внимание к нарушениям прав человека в странах Балтии и Украине
Мингорисполком получил право продавать очередникам жилье с ограниченной прибылью госзастройщика
Чеботарь: сохраняется тренд на увеличение поставок белорусской продукции за рубеж
ГПК: фото Погранстражи Польши подтверждают, что афганские беженцы находятся у польской линии границы
Сев озимых в Беларуси планируется завершить к 8 октября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1978 пациентов с COVID-19, выписаны 1307
Борисевич: отношения Беларуси и Пакистана приобретают стратегический характер
Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана
Журналисты республиканских СМИ награждены грамотами за популяризацию деятельности БГУ
ЕАЭС намерен уйти от зависимости от импорта семян сельхозкультур
Расходы консолидированного бюджета на АПК в 2021 году составили более Br2 млрд
Отраслевой профсоюз готовит первое ходатайство в Фонд защиты медработников в случаях профрисков
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.