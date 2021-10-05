Белорусские предприятия представлены на крупнейшей нефтехимической выставке Казахстана

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus представлена на 27-й Казахстанской международной выставке "Нефть и газ" / KIOGE, которая открылась сегодня в Нур-Султане. Об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В выставке принимают участие шесть предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, презентующие продукцию для казахстанского рынка. Официальный представитель предприятия "Белшина" на территории Казахстана ТОО "Белорусская шина" представляет шины для легковых и грузовых автомобилей, а также новинку 2020 года - крупногабаритную шину BEL-183 для карьерных самосвалов грузоподъемностью 32 т. Изделие уже получило хорошие отзывы от транспортных компаний Карагандинской области и Алтайского края.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод предлагает моторные топлива - премиальные автомобильные бензины с октановым числом 95 и более, дизельное топливо для эксплуатации в условиях холодного и арктического климата. В 2019 году предприятие поставило в Казахстан первую партию бензина повышенного качества АИ-100-К5-Евро.

Компания "Могилевхимволокно" на выставке в Нур-Султане презентует широкий спектр полиэфирных волокон, технических нитей, синтетических пленок, а также полиэтилентерефталат. Полиэтилен высокого давления и акриловые волокна представляет предприятие "Нафтан".

"СветлогорскХимволокно" показывает термостойкую продукцию "Арселон", углеродные волокнистые материалы и изделия из них, обладающие уникальными свойствами. Представлены нетканые материалы под марками "Спанбел" и "Акваспан", а также новинка - нетканые материалы "Мелтблоун", которые применяются для производства средств индивидуальной защиты, сорбции нефтепродуктов с твердых и жидких поверхностей, ликвидации аварийных разливов (утечек и проливов) нефти и нефтепродуктов.

Компания "Сейсмотехника" презентует возможности вибрационных источников на гусеничном и колесном ходу, буровых установок - стационарных, мобильных и эшелонных, - которые предназначены для буровых работ при разработке и строительстве нефтяных скважин.

Международная выставка "Нефть и газ" / KIOGE - одно из важнейших событий в сфере нефтегазовой промышленности и энергетики в Казахстане. Оно собрало 155 компаний из девяти стран и проходит одновременно с Евразийским форумом Kazenergy, участие в котором традиционно принимают главы государств и правительств, руководители крупнейших энергетических компаний и эксперты отрасли.

Выставка включает в себя тематические разделы "Неразрушающий контроль и техническая диагностика", "Добыча и переработка нети и газа", "Нефтегазовое оборудование", "Транспортировка нефти и газа, логистика", "Геофизические услуги", "Экологические природоохранные услуги", "Проектные исследования, проектирование", "Строительные работы", "Инжиниринг и консалтинг", "Сервисное обслуживание на нефтегазовых месторождениях", "Средства промышленной и индивидуальной защиты, программное обеспечение", "Покрытия и обработка поверхности", "Сварка, сварочное оборудование".

Экспозиция Made in Belarus организована выставочным предприятием "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Казахстане.-0-