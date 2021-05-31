Белорусские предприятия в полтора раза увеличили закупки сельхозпродукции на БУТБ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия агропромышленного комплекса за январь - апрель закупили на Белорусской универсальной товарной бирже сельхозпродукцию на общую сумму Br364,4 млн, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Самой востребованной группой товаров традиционно являются шроты масличных культур. На них пришлось более 40% всего объема закупок сельхозпродукции, или Br153,4 млн. Темп роста составил 139%. Второе место заняли кормовые добавки с суммой сделок Br69 млн. По сравнению с январем - апрелем 2020 года объем реализации вырос почти в два раза в стоимостном выражении и на 64% в натуральном. На третьем месте расположилось сырое коровье молоко, которое с 2019 года отечественные молокозаводы имеют возможность приобретать на биржевой площадке. Сумма сделок с этим товаром выросла на 17%, до Br39,7 млн, в то время как физические объемы прибавили 8%. Повышенным спросом у белорусских сельхозорганизаций также пользовались растительные масла, мясная продукция и зерновые.

"В настоящее время аграрный сектор находится в фазе восстановительного роста, что положительно влияет на активность сельхозпредприятий на биржевой площадке. Если обратиться к статистике, то по итогам четырех месяцев количество сделок в секции сельхозпродукции увеличилось почти в два раза. Стимулирующий эффект оказывает и возможность приобрести сырье по более выгодным ценам, чем на внебиржевом рынке, за счет высокой конкуренции между поставщиками. Например, в январе - апреле только на шроте масличных отечественные агрокомбинаты и птицефабрики сэкономили свыше Br1,6 млн", - отметил Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-