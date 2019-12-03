Белорусские предприятия заключили в Белграде контракты на $120 млн

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусские предприятия заключили в Сербии контракты на $120 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович по итогам белорусско-сербского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общая сумма контрактов, которые подписаны, примерно $120 млн. Это поставки белорусской продукции, - рассказал Владимир Улахович. - Это вполне хороший результат, потому что наш товарооборот, к сожалению, довольно скромный".

Крупные контракты были подписаны в нефтехимической сфере. ОАО "Могилевхимволокно" заключило с сербским партнером соглашение на $50 млн, Завод горного воска договорился о поставках продукции на $15 млн. Традиционно были подписаны контракты на поставку белорусской автомобильной техники: сельскохозяйственных и грузовых машин. Были открыты также новые направления сотрудничества. ОАО "Молочный мир" подписало контракт на $3 млн. Достигнуты также договоренности о поставках продукции деревообработки.

Владимир Улахович считает, что в отдельных отраслях существует большой потенциал для наращивания белорусско-сербского взаимодействия. "Деревообработка, фармацевтика, продукты питания, аграрная сфера, туризм, IT и логистика - в каждой сфере мы можем очень сильно прибавить", - отметил председатель БелТПП.-0-