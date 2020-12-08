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08 декабря 2020, 12:26

Белорусские продукты питания будут представлены на крупной выставке в ОАЭ

Фото из архива
Фото из архива

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экспозиция будет представлена на крупнейшей ежегодной продовольственной выставке в мире Gulfood, которая пройдет 21-25 февраля в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как отметили специалисты "Белинтерэкспо", ежегодно выставка Gulfood собирает около 100 тыс. профессиональных посетителей из 192 стран, поэтому участие в ней предоставляет хорошую возможность договориться о поставках продукции на рынки всех без исключения континентов. Gulfood называют главным событием года для глобальной пищевой отрасли. Ежегодно сюда съезжается около 5 тыс. участников со всего мира.

ОАЭ - третий в мире реэкспортный рынок после Гонконга и Сингапура, спрос на продукты питания здесь ежегодно увеличивается на 30%. Именно через ОАЭ импортируется свыше 90% пищевой продукции в регионе Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия). "Рынок ОАЭ премиальный и достаточно импортоемкий по отношению к таким видам продукции, как мясо птицы и говядина, с хорошими перспективами для белорусских экспортеров", - приводит слова начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексея Богданова выставочное предприятие.

Белорусскую экспозицию на Gulfood уже можно назвать традиционной: в этот раз мероприятие пройдет шестой год подряд. Выставка доказала свою эффективность для отечественных предприятий, в 2019 году участники экспозиции заключили на выставке контракты на общую сумму свыше $13 млн, в 2020 году - свыше $3 млн. Мероприятие проводится под брендом Belarus - the Taste of Nature (Беларусь - вкус природы).

"Благодаря участию в экспозиции Belarus. The Taste of Nature в рамках выставки Gulfood в Дубае нашему предприятию удалось заключить контракты с четырьмя компаниями, на данный момент активно ведутся поставки продукции в регион Ближнего Востока", - отметил генеральный директор ООО "Праймилк" Анатолий Белявский.

Также во время белорусской экспозиции будет проведен ряд сопутствующих деловых мероприятий: семинары, конференции, B2B-ивенты, которые предоставят участникам дополнительную возможность налаживания деловых контактов.

"Выставка пройдет полностью в оффлайн-формате. Организаторы намерены соблюдать все требования и рекомендации Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) по обеспечению безопасности выставок: измерение температуры посетителей, масочный режим, ограничение количества посетителей выставки и другие. Помимо прочего, организаторы выставки Gulfood выпустили специальное приложение Gulfood Connections, которое позволяет искать и назначать встречи с потенциальными бизнес-партнерами, что значительно упрощает организацию переговоров", - рассказал выставочный оператор.

Организатором экспозиции белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature выступает "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, Министерства сельского хозяйства и продовольствия и концерна "Белгоспищепром".-0-

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