Белорусские производители бумажной упаковки могут обеспечить замену 30-50% полиэтиленовых пакетов

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители бумажной упаковки могут обеспечить замену 30-50% потребительских полиэтиленовых пакетов, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.

"Планируется увеличить мощности по производству сырья для экологически безопасной упаковки, реализовать ряд инвестиционных проектов, которые послужат базой для снижения использования в стране пластиковой тары. Существующие сегодня в стране мощности по производству бумажной упаковки и формованных изделий из бумажной массы позволяют обеспечить замену около 30-50% потребительских полиэтиленовых пакетов и около 15% лотков для упаковки яиц", - сказал Михаил Касько.

"Беллесбумпром" разработал и реализует план мероприятий, которым предусмотрены конкретные шаги по наращиванию объемов производства упаковки из бумаги в 2020-2025 годах. Прорабатывается строительство цеха по производству формованных бумажных изделий для упаковки яиц мощностью до 60 млн штук в год в ОАО "Зеленоборское". "Еще одно наше предприятие - ООО "Суперпак компани" - в среднем в месяц выпускает 14 млн бумажных пакетов, из которых 40% поставляет на экспорт. При этом его загрузка составляет 30-35% от имеющихся возможностей. Предприятие готово дополнительно нарастить мощности в четыре раза при наличии спроса. А он постепенно растет", - отметил председатель концерна.

В декабре 2019 года "Беллесбумпром" и "Минскхлебпром" подписали программу взаимодействия на 2020 год по выпуску и освоению в производстве бумажной упаковки для фасовки хлебобулочных изделий. "Хлеб в новой бумажной упаковке уже в продаже. Технологи упаковочного и хлебобулочного производств провели большую совместную работу. Путем многочисленных испытаний получены нужные характеристики бумаги, ее прочности и жиронепроницаемости", - добавил Михаил Касько.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-