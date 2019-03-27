Белорусские производители на выставке в Грузии подписали 13 контрактов на поставку продукции

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам работы выставки Made in Belarus, которая проходила в Грузии, подписаны 13 контрактов на поставку отечественной продукции. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

Общую сумму заключенных контрактов руководитель БелТПП пока не назвал, сославшись на то, что она еще не до конца выверена. Но, по его мнению, результаты национальной выставки можно считать успешными.

Владимир Улахович в целом очень позитивно оценивает новый формат проведения масштабных экспозиций Беларуси. "Made in Belarus - это определенный стандарт показа нашей продукции, наших стендов. Это новый страновой формат, который мы хотим и дальше развивать, - сказал он. - Мы постоянно работаем над совершенствованием подачи продукции. Мало просто приехать и поучаствовать. Важно добиться результата. Важна визуальная, интерактивная подготовка".

В прошлом году состоялась выставка Made in Belarus в Украине. В этом году она уже прошла в Грузии с участием 73 белорусских предприятий, вскоре состоится в Казахстане с участием около 90 предприятий.

Председатель БелТПП уверен, что такая работа является эффективной и дает результат. В 2017 году на мероприятиях, организованных БелТПП, подписаны контракты на сумму около $110 млн. В 2018 году сумма возросла в разы.

Именно в 2018 году БелТПП по указу Президента получила статус координатора выставочно-ярмарочной деятельности за рубежом. "Выставочная деятельность приобрела для нас совершенно новое значение. Это не только организационная работа. Это логистическая поддержка, организация перевода, правовое консультирование, подбор бизнес-партнеров и так далее", - отметил Владимир Улахович.

Он убежден, что Беларусь обладает значительным потенциалом качественной, инновационной продукции, но не всегда умело об этом рассказывает. "Например, на постоянной выставке Национальной академии наук можно увидеть и стволовые клетки, и новые технологии в растениеводстве и животноводстве. Наши беспилотники - и по дальности, и по грузоподъемности превосходят израильские образцы, но про это мало кто знает. У нас есть что показать, но надо научиться делать это так, чтобы было интересно и обывателям, и специалистам", - считает он.

Для презентации возможностей Беларуси в наукоемких сферах БелТПП совместно с НАН разработали формат экспозиции "Интеллектуальная Беларусь". Впервые он будет представлен на выставке Made in Belarus в казахстанском городе Алматы. В экспозицию включены, например, противоопухолевые лекарственные средства, созданные по полной технологической цепочке Институтом биоорганической химии НАН Беларуси. "НПО Центр" представит центробежное оборудование для дробления и классификации полезных ископаемых, которое дает возможность вести процесс переработки с высокими экономическими показателями. Научно-практический центр НАН по материаловедению продемонстрирует новые материалы и изделия широкого спектра применения - в космосе и авиастроении, строительстве, медицине, обороне и безопасности.-0-