Белорусские производители представили свою технику на крупнейшей агропромышленной выставке в Украине

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В украинском городе Кропивницкий открылась международная агропромышленная выставка AgroExpo. Активное участие в ней приняли белорусские производители сельскохозяйственной техники, удобрений, средств защиты растений, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.
Главной особенностью белорусской экспозиции, организованной по поручению правительства, стал выставочный стенд предприятия "Гомсельмаш". Аграриям Украины представлен новейший модельный ряд белорусской уборочной техники: комбайны GS2124, GH800, FS80. Как отметили в посольстве, белорусский производитель комбайнов восстанавливает свои позиции на украинском рынке.
Минский автомобильный завод также представил в Кропивницком свои наработки: зерновоз и самосвалы МАЗ-555026, МАЗ-457121, МАЗ-6501С9.
Высоким спросом на украинском рынке пользуются белорусские удобрения Гомельского химического завода и "ГродноАзота". Широкий ассортимент шин готова предложить украинскому потребителю "Белшина". Продукция этих предприятий также представлена на AgroExpo.
Традиционно в ежегодной выставке в Кропивницком участвует и Минский тракторный завод. Его дилеры ООО "Техноторг-Дон" и ООО "Агроресурс" выставили ходовые модели белорусской тракторной техники: "Беларус 1221", "Беларус 1223", "Беларус 422", "Беларус 2022".
Предприятие из Брестской области "Франдеса" поставляет через открытый в Украине филиал средства защиты растений. ОАО "Полесьеэлектромаш" продемонстрировало линейку своих электродвигателей.-0-