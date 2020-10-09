Белорусские сахарные заводы готовы наращивать экспорт свекловичного жома и мелассы через БУТБ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители сахара подтвердили готовность по максимуму использовать торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи при экспорте свекловичного жома и мелассы. Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи руководства БУТБ с представителями концерна "Белгоспищепром", ОАО "Городейский сахарный комбинат" и ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат", сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Экспортные биржевые торги свекловичным жомом проводятся на БУТБ с сентября текущего года. За неполный месяц на внешний рынок продано продукции на сумму свыше 1 млн евро. Покупателями выступали компании из Латвии, Литвы, Нидерландов и Эстонии.

"Экономический эффект от применения биржевого механизма может исчисляться миллионами евро. Уже первые торговые сессии показали, что спрос на свекловичный жом есть, а конкуренция среди покупателей способствует росту биржевых котировок. По сравнению с сентябрем, когда мы только начали развивать это направление, экспортные цены увеличились почти на 25%. И это далеко не предел", - считает первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков.

Присутствовавшие на переговорах представители предприятий сахарной отрасли выразили заинтересованность в увеличении доли экспорта жома и мелассы через БУТБ вплоть до 100%. По их словам, если биржа сможет привлечь на торги необходимое количество покупателей и обеспечит высокий уровень конкуренции, они готовы использовать биржевую площадку как основной канал сбыта.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-