15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в сахарной отрасли остается сложной, с учетом низких цен в сопредельных государствах белорусские сахарные заводы хотят закрепиться на рынках Африки и Азии, сообщил в интервью БЕЛТА председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.

"Ситуация в сахарной отрасли остается сложной. Из-за профицитного производства сахара в странах ЕАЭС, в том числе Беларуси, на протяжении последних трех лет цены его реализации значительно упали и остаются крайне низкими. Для повышения эффективности работы организаций сахарной отрасли республики проводится диверсификация экспортных поставок и поиск более маржинальных рынков: в январе - мае 2020 года сахар поставлялся в 28 стран (в 2019 году - в девять стран)", - рассказал Анатолий Бубен.

По его словам, главной задачей сахарной отрасли является диверсификация экспортных поставок и закрепление позиций на новых рынках сбыта, в частности в странах Азии и Африки.

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