Белорусские специалисты досрочно закончили бурение скважины в Украине

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Буровики из "Сервис Ойл" - украинского дочернего предприятия "Белоруснефти" - досрочно закончили бурение скважины на Мачухском газоконденсатном месторождении в Полтавской области (Украина), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Благодаря интегрированному подходу ко всем процессам бурения на строительство скважины №57 понадобилось 136 суток. Это более чем на месяц быстрее проектного срока.

Скважину бурили для компании ДТЭК "Нефтегаз". Она стала десятой из построенных для украинской стороны на Мачухском и Семиренковском газоконденсатных месторождениях.

"Строила скважину буровая бригада №2. Руководят коллективом мастера Алексей Разумов, Павел Баленок, Антон Кечко и Вячеслав Бузовский. Работы выполнялись на немецком станке Bentec грузоподъемностью 450 т. Установка оснащена интеллектуальной системой верхнего привода Smart Top Drive. Фактическая глубина 57-й Мачухской составила 5270 м", - рассказал главный инженер "Сервис Ойл" Василий Богач.

При проведении геолого-технических мероприятий по освоению получен хороший приток газа - 300 тыс. кубометров в сутки с существенным потенциалом роста.

В пресс-службе отметили, что газовые залежи Мачухского месторождения имеют карбонатную природу и характеризуются аномально высокими пластовыми давлениями и температурой на забое. Поэтому для эффективного освоения запасов требуются не только уникальные технологические подходы, инновационные решения, но и качественное выполнение всего комплекса работ.

"Благодаря применению интеллектуальных автоматизированных систем управления и интеграции данных глубинной телеметрии, удалось оптимизировать процесс бурения, повысить его экономическую эффективность", - подчеркнули в компании.

Бригада №2 готовится к выполнению новой задачи. Белорусским специалистам предстоит пробурить скважину на Ковалевско-Сулимовской плошади в Украине.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-