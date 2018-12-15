Белорусские строители с 2013 года построили в Калужской области более 100 тыс. кв.м жилья

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские строительные организации с 2013 года построили в Калужской области России 20 многоквартирных жилых домов общей площадью более 100 тыс. кв.м. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили сегодня министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.
Анатолий Артамонов отметил эффективность деятельности белорусских строительных компаний. В настоящее время они возводят многоэтажные застройки "Белорусский квартал" и "Просто космос" в Обнинске, жилой комплекс "Анненки" и миниполис "Веснушки" в Калуге. Эти проекты основаны на принципах безопасной, комфортной среды проживания и предусматривают создание необходимой социальной инфраструктуры. Участники встречи договорились о продолжении сотрудничества и посетили некоторые из стройплощадок.
Для эффективной реализации проектов за рубежом Минстройархитектуры создало холдинг с управляющей компанией "Белстройцентр". В его составе 19 ведущих предприятий строительного комплекса Беларуси. Холдинг применяет схему экспортного кредитного финансирования с участием Банка развития Беларуси. Сначала белорусские строители строят социальные объекты за кредитные средства, потом российская сторона их выкупает.
В январе-октябре предприятия Минстройархитектуры экспортировали в Калужскую область продукцию на более чем $1,67 млн, что составляет 100,5% к уровню аналогичного периода прошлого года. Основу экспорта составляют полированное листовое стекло, нерудные строительные материалы, железобетонные конструкции и сборные детали.-0-
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