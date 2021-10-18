Белорусские участники биржевых торгов в январе-сентябре получили экономический эффект в Br363 млн

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма дополнительной выручки и экономии белорусских организаций, совершавших сделки на Белорусской универсальной товарной бирже, в январе - сентябре достигла Br363 млн, что в 1,8 раза больше аналогичного показателя прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"На показатель дополнительной выручки и экономии непосредственно влияет объем биржевого товарооборота. То есть чем больше сумма биржевых сделок, тем ощутимее экономический эффект для участников торгов. В январе - сентябре аккредитованные на бирже организации заключили контракты на Br6 млрд, тем самым превысив прошлогодний результат на 73%. Этому поспособствовал целый ряд факторов, важнейшими из которых являются рост клиентской базы, физические объемы сделок и динамика цен на основные товарные позиции", - рассказал Роман Янив.

Так, с начала года на биржу пришли почти 2 тыс. новых компаний, включая 435 нерезидентов. Одновременно увеличились продажи таких востребованных товаров, как пиломатериалы, уголь, рапсовое масло, кормовые добавки, цемент. Например, экспорт рапсового масла в натуральном выражении вырос в 4 раза, закупки угля - в 2,3 раза, реализация пиломатериалов на внутреннем рынке - в 3,8 раза. "Что касается ценовой конъюнктуры, то для экспортеров она была более чем благоприятная. В частности, котировки на поставляемое за рубеж рапсовое масло выросли с начала года на 40%, а на свекловичный жом - в 1,6 раза. В то же время за последние три месяца на внутреннем рынке серьезно упали цены на стальной прокат и самые популярные сорта пиломатериалов, что положительно сказалось на сокращении затрат белорусских потребителей", - отметил пресс-секретарь.

Самый значительный экономический эффект получили компании, покупавшие на БУТБ металлопродукцию и уголь. За счет снижения цен в ходе биржевых торгов они смогли сэкономить Br203,2 млн, или в 1,5 раза больше, чем в январе - сентябре 2020 года. Для предприятий лесной отрасли выгода от участия в биржевых торгах увеличилась в 2,4 раза - до Br145,8 млн. В эту сумму вошла дополнительная выручка отечественных экспортеров пиломатериалов, щепы, столбов и кольев, а также экономия лесхозов на закупке лесохозяйственных услуг.

Сельхозорганизациям использование биржевой площадки принесло Br13,8 млн дополнительной выручки и экономии, или в 2,7 раза больше, чем за январь - сентябрь 2020 года. Наибольшую пользу извлекли покупатели шрота масличных культур, кормовых добавок и мясного сырья, а также продавцы молокопродуктов, рапсового масла, свекловичного жома и кожи "вет-блю".

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-