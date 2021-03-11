Белорусские ученые добиваются фундаментальных результатов, отвечающих мировому уровню - Гусаков

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые добиваются фундаментальных результатов, отвечающих мировому уровню. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума НАН Беларуси, академик Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отечественные ученые добиваются фундаментальных результатов, отвечающих мировому уровню. Примеров инноваций и научных достижений наших ученых множество, в целом за год в Академии наук их разрабатывается сотни. В настоящее время НАН Беларуси - это пример эффективной интеграции исследовательской и производственной составляющих в рамках единой комплексной структуры, развивающейся по типу научно-производственной кооперации. Так, на базе фундаментальных исследований и научно-технических разработок отечественных ученых создаются наукоемкие производства и системы как в самой Академии наук, так и в различных сферах экономики", - отметил председатель. По его информации, в только в 2020 году НАН Беларуси занималась реализацией около 2 тыс. договоров на создание научно-технической продукции.

Владимир Гусаков сообщил: по итогам выполнения государственных научно-технических программ, в которых академия является заказчиком, создано 11 новых производств, а также совершена техническая и технологическая подготовка 17 существующих. По разработкам организаций НАН Беларуси в 2020 году выпущено 99,5% всей выпускаемой продукции.

"Наука теснейшим образом интегрирована в белорусскую экономику, она работает со всеми без исключения крупными предприятиями и производителями. В рамках крупнейшей в стране госпрограммы по созданию наукоемких технологий на 2016-2020 годы успешно осуществляется научное сопровождение ряда отраслей. Это биотехнологическая отрасль, развитие атомной энергетики, использование космического пространства, импортозамещение и другие направления. Сейчас самой академией созданы и функционируют более 150 производств и производственных участков. В стране при научном сопровождении НАН Беларуси эффективно развивается конкурентоспособная биотехнологическая отрасль. Всего в 2020 году было разработано 57 биотехнологий, которые являются основой для производства широкого спектра новых видов биотехнологической продукции", - добавил он.

Также, по словам председателя Президиума НАН, расширяется география международных связей и внешнеэкономической деятельности академии. В 2020 году НАН Беларуси поставляла свою продукцию на рынки 17 стран Европейского союза, экспорт товаров в страны ЕС в прошлом году составил более $1,5 млн. Академия поставляет свою продукцию и во многие другие страны мира, добавил Владимир Гусаков.-0-