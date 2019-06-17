Белорусский опыт представлен на Международном таможенном диалоге между Китаем и странами ЕАЭС

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Государственного таможенного комитета Беларуси приняла участие в I Международном таможенном диалоге высокого уровня между Китаем и странами ЕАЭС в Харбине, где представила белорусский опыт в области таможенного регулирования и безопасности цепи поставок, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Первый заместитель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский рассказал об упрощениях, применяемых таможней в Китайско-белорусском парке "Великий камень", а также о результатах пилотного проекта по применению электронных пломб при автомобильных перевозках, преимуществах взаимного признания статусов добросовестного бизнеса Беларуси и Китая.

Также обсуждались текущие и перспективные направления оптимизации трансграничного товарного движения по железнодорожному маршруту "Китай-Европа-Китай" через Беларусь, меры по практической реализации международного соглашения между ЕАЭС и КНР об обмене таможенной информацией, подписанного 6 июня.

Кроме того, состоялись встречи с заместителем министра Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюном, вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Чэн Чжинином и руководителями делегаций таможенных служб стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии, руководством Харбинской таможни и таможни "Бинчен". Участники обменялись прогрессивными таможенными практиками, продемонстрировали современные технические решения в проведении таможенных экспертиз, электронном оформлении товаров, обработке отправлений электронной коммерции, использовании мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.

Официальный представитель белорусской таможни в Китае Дмитрий Коваленок принял участие в диалоге между представителями государства и бизнеса Китая и русскоязычных стран на тему "Электронная торговля в рамках развития Шелкового пути", где представил белорусскую модель таможенного оформления и контроля товаров электронной коммерции.-0-