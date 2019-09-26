Белорусский проект получил награду на конкурсе цифровых платформ "Евразийской недели"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский проект "Универсальный платежный агрегатор для онлайн-торговли в ЕАЭС" победил в категории "Симпатии Евразийской экономической комиссии" на международном конкурсе инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы", который прошел во время форума "Евразийская неделя" в Бишкеке. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Конкурс направлен на выявление в государствах - членах ЕАЭС компаний и инициатив, способных внести значимый вклад в реализацию цифровой повестки ЕАЭС и участвовать в IT-инвестшоу. Победители 2018 и 2019 годов получат возможность продемонстрировать проекты потенциальным инвесторам, акселераторам, венчурным фондам и представителям государственных учреждений. Входит в состав жюри первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Сергей Нестерович.

Первое место в конкурсе занял проект SmartCheck (платформа для проверки подлинности товаров с помощью микрочипов) из Армении, второе - проект E-Agro-Map (электронные сельскохозяйственные карты) из Кыргызстана, третье - проект AgroStream (решение для управления процессами агропредприятия) из Казахстана. Кроме белорусской инициативы в категории "Симпатии Евразийской экономической комиссии" отмечена наградой онлайн-платформа решений и сервисов для импорта и экспорта от Сбербанка России.

Торжественную церемонию награждения провели председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков и председатель жюри конкурса - член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Карине Минасян.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. В нынешнем году он проходит 25-27 сентября в Бишкеке (Кыргызстан). Повестка ориентирована на обсуждение итогов пятилетия Договора о ЕАЭС. Программа предполагает более 20 площадок по трем направлениям: стратегическому, партнерскому, молодежному. В форуме участвуют более 2 тыс. человек.-0-