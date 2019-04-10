10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара снизился сегодня на Br0,0045 и составляет Br2,1233 за $1 (на торгах 9 апреля - Br2,1278 за $1).

Евро подешевел на Br0,0062 до Br2,3922 за 1 евро (9 апреля - Br2,3984 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0085 до Br3,278 за 100 российских рублей (9 апреля - Br3,2865 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах