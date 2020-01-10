10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 января ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0034 до Br2,1193 за $1 (на торгах 9 января - Br2,1159 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0006 и стоит Br2,3532 за 1 евро (9 января - Br2,3526 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0011 и составляет Br3,4603 за 100 российских рублей (9 января - Br3,4592).-0-

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