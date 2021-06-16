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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 16 июня ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0088 до Br2,4954 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0089 - его курс составил Br3,0262 за 1 евро.
Курс российского рубля увеличился на Br0,0053 и составил Br3,4673 за 100 российских рублей.-0-
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