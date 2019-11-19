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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 19 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0002 и стоит Br2,0457 за $1 (на торгах 18 ноября - Br2,0455 за $1).
Евро подорожал на Br0,0017 до Br2,2646 за 1 евро (18 ноября - Br2,2629 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,001 и составляет Br3,208 за 100 российских рублей (18 ноября - Br3,207).-0-