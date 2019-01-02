2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 2 января ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0103 и составляет Br2,1701 (на торгах 28 декабря - Br2,1598 за $1).
Евро вырос на Br0,0131 до Br2,4865 (28 декабря - Br2,4734 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0048 до Br3,1176 за 100 российских рублей (28 декабря - Br3,1128 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.481 BYN
|2.495 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.17 BYN
|2.179 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.085 BYN
|3.113 BYN