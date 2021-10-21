21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 21 октября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0019 - до Br2,4362 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0005 - его курс составил Br2,8343 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0031 и составил Br3,4309 за 100 российских рублей.-0-

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