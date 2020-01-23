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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 23 января укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0019 до Br2,1137 за $1 (на торгах 22 января - Br2,1156 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0015 и стоит Br2,3435 за 1 евро (22 января - Br2,345 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0066 и составляет Br3,4122 за 100 российских рублей (22 января - Br3,4188).-0-