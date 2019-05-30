Белорусский рубль на торгах 30 мая ослаб к трем основным валютам

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс белорусского рубля на торгах 30 мая снизился по отношению к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Так, доллар сегодня стал дороже на Br0,0074 и стоит Br2,0953 за $1 (на торгах 29 мая - Br2,0879 за $1).

Евро подорожал на Br0,0052 до Br2,333 за 1 евро (29 мая - Br2,3278 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0085 и составляет Br3,2245 за 100 российских рублей (29 мая - Br3,216 за 100 российских рублей).-0-

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