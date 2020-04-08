8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 8 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0008 до Br2,5512 за $1 (на торгах 7 апреля - Br2,552 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0019 до Br2,7715 за 1 евро (7 апреля - Br2,7734 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0151 и стоит Br3,367 за 100 российских рублей (7 апреля - Br3,3821 за 100 российских рублей).-0-

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