Белорусский стенд будет представлен на выставке органической продукции в Дубае

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стенд белорусской продукции впервые будет представлен на главной выставке натуральной и органической продукции в регионе Ближнего Востока и Северной Африки Middle East Organic and Natural Product Expo Dubai (MENOPE), которая пройдет с 6 по 8 декабря в Дубае. В работе выставки и мероприятиях деловой программы поучаствует экспортная миссия из Беларуси, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" БелТПП.

"Сегмент органической и натуральной продукции показывает стабильный рост в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Эксперты прогнозируют, что объем импорта органической и натуральной косметики в этот регион в 2022 году составит $5 млрд, а объем импорта органических продуктов питания и напитков - $18,42 млрд. Люди обращают все более пристальное внимание на состав и влияние на здоровье продуктов питания и косметической продукции, которую используют они сами и их семьи. Кроме того, статус Дубая как ключевой площадки для реэкспорта во многие другие страны и регионы делает выставку MENOPE еще более привлекательной и результативной", - отметили в "Белинтерэкспо".

В рамках выставки MENOPE представлены готовые продукты питания и пищевые ингредиенты, изделия для здоровья и красоты, FMCG - потребительские товары и аграрные технологии. В выставке примут участие 250 компаний из 48 стран. Национальные павильоны представят Австрия, Армения, Греция, Грузия, Индия, Испания, Италия, Иран, Латвия, Новая Зеландия, Россия и Таиланд. Выставку посетят 14 тыс. нишевых покупателей и 600 вип-байеров.

"Заслуживают особого внимания инструменты интернет-продвижения и метчмейкинга, которые предлагает MENOPE. 25 продуктов каждой компании-участника выставки будут представлены на онлайн-портале, который широко продвигается на протяжении всего года. В качестве бонуса организатор на протяжении года после выставки ежемесячно будет организовывать для компании-участника переговоры с пятью байерами из различных стран в соответствии с профилем и заявленной сферой интересов", - подчеркнули на выставочном предприятии.

Все дни работы выставки будут наполнены семинарами и конференциями по органическому сельскому хозяйству, здоровому питанию, медицине и оздоровлению, органическим напиткам. В режиме нон-стоп будет работать Organic Super Kitchen, где пройдут мастер-классы по приготовлению блюд из натуральных ингредиентов. В Beauty Lounge продемонстрируют макияж из экокосметики, а на фермерском рынке посетителям предложат приобрести свежие продукты.

Полезным бонусом для членов белорусской экспортной миссии станет поездка на крупную выставку продуктов питания SIAL Middle East, которая проходит в эти же дни в Абу-Даби. Делегации также будет предложено посетить выставку ЭКСПО, где свои павильоны представляют все без исключения страны мира, демонстрируя в том числе достижения в области экологии, зеленых технологий и здорового питания.

"Продовольственные выставки в ОАЭ традиционно демонстрируют высокую результативность для белорусских компаний. Так, результатом работы предприятий из Беларуси на продовольственной выставке Gulfood в Дубае в феврале 2021 года стали контракты на сумму $7 млн. Белорусские компании подписали экспортные соглашения с партнерами из Бангладеш, Ганы, Египта, Иордании, Ирана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии и Сирии. А после участия в выставке Yammex в Дубае в ноябре 2021 года белорусские предприятия подписали 11 экспортных соглашений", - добавили в "Белинтерэкспо".

Белорусский стенд на выставке MENOPE организован выставочным предприятием "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-

Фото Белинтерэкспо