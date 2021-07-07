Белорусский цементный завод в мае получил почти Br1,7 млн чистой прибыли

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусский цементный завод" в мае получило почти Br1,7 млн чистой прибыли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК).

"Белорусский цементный завод подвел итоги работы за пять месяцев 2021 года, и показатели впечатляют, особенно за май", - говориться в сообщении. Так, объем производства продукции в фактических ценах в январе-мае составил Br115,9 млн, или 114,2% к аналогичному периоду 2020 года. Выпущено почти 710 тыс. т цемента (107,3%), производительность труда в действующих ценах на одного работника выросла на 15,6% по сравнению с январем-маем прошлого года, а выручка на одного среднесписочного работника - на 10,6%.

По информации БЦК, прибыль от реализации продукции за этот период составила Br7 млн, причем половина этой суммы приходится именно на май. Рентабельность реализованной продукции - плюс 6,7%, а в мае - плюс 13,8%. Рентабельность продаж увеличилась на 5,6%, в мае этого года - на 10,8%. Также в мае ОАО "Белорусский цементный завод" получило почти Br1,7 млн чистой прибыли.

Белорусский цементный завод входит в состав холдинга "Белорусская цементная компания" - флагмана белорусской строительной отрасли, одного из крупнейших производителей строительной продукции. Продукция предприятия поставляется на внутренний рынок, в Россию, в страны Европейского союза (Литву, Латвию, Польшу). На сегодняшний день в состав ОАО входит пять филиалов: филиал №1 "Цемагро", филиал №3 "Минский комбинат силикатных изделий", филиал №5 "Могилевжелезобетон", филиал №6 "Любанский комбинат строительных материалов", филиал №7 "Оршастройматериалы". Общая численность работающих составляет более 2,6 тыс.-0-