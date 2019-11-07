7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-черногорский бизнес-форум пройдет в Минске 19 ноября, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Программа мероприятия включает пленарную часть, презентации делового климата Беларуси и Черногории, а также двусторонние встречи представителей бизнес-кругов.

Во время форума будут рассмотрены перспективы белорусско-черногорского торгово-экономического взаимодействия. Участники мероприятия получат возможность провести переговоры с представителями компаний Черногории, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом в сферах строительства и торговли строительными материалами, транспортных услуг, энергетики, металлообработки, деревообработки, мясной промышленности, туризма и гостиничного бизнеса, аудита и бухгалтерского учета, консалтинга и других.

БелТПП приглашает представителей белорусских предприятий и организаций принять участие в бизнес-форуме, для этого нужно зарегистрироваться на сайте торгово-промышленной палаты до 18 ноября.

Бизнес-форум проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Палатой экономики Черногории.-0-