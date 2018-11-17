Белорусско-латвийский бизнес-форум пройдет в Витебске

17 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белорусско-латвийский бизнес-форум пройдет 29 ноября в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре маркетинга.

В составе латвийской делегации в Витебск прибудут представители руководства органов государственного управления, посольства Латвии в Беларуси, бизнес-организаций и предприятий, занятых в сфере легкой промышленности, деревообработки, транспорта и логистики, финансов и торговли. Со своими белорусскими коллегами они обсудят широкий круг вопросов торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального взаимодействия. Запланировано подписание договоров о сотрудничестве.

Мероприятие проводится с целью развития экономического сотрудничества и налаживания бизнес-контактов между предпринимателями Витебской области и Латвии, привлечения инвестиций, активизации двустороннего сотрудничества, а также повышения инвестиционной и инновационной привлекательности северного региона.-0-