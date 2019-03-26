Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство" пройдет в Минске 5 июня

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша проведут экономический форум "Добрососедство" 5 июня в Минске, сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед белорусско-польским бизнес-форумом, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Улахович назвал сегодняшний бизнес-форум подготовительным этапом для проведения традиционного экономического форума "Добрососедство". "Форум пройдет одновременно с выставкой "Белагро". Будут представлены три направления: региональное сотрудничество, вопросы логистики и IT-сфера. К белорусской IT-сфере польская сторона проявляет интерес, поскольку заметно ее динамичное развитие", - отметил он.

Президент Польской хозяйственной палаты Анджей Арендарский выразил желание пригласить белорусских IT-специалистов в Варшаву для ознакомления с условиями сотрудничества с польскими партнерами. В целом торгово-экономическое сотрудничество двух стран наиболее активно развивается в деревообработке, металлургии, энергетике, пищевой промышленности и туристической сфере.

В белорусско-польском бизнес-форуме участвуют более 100 белорусских компаний из всех регионов стран и 13 польских компаний, работающих в сферах строительства, внедрения биогазовых технологий, производства продуктов питания, табачной продукции, автозапчастей, мебели, продукции из чугуна, оборудования для пищеперерабатывающей промышленности. Стороны рассмотрят перспективы белорусско-польского торгово-экономического взаимодействия, состоятся презентации делового климата двух стран. Запланированы В2В-переговоры между представителями деловых кругов двух стран.-0-