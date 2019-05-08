Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство" пройдет в Минске 7 июня

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXII Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство-2019" пройдет в Минске 7 июня, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Программа форума включает пленарное заседание, работу трех секций ("Межрегиональное сотрудничество и развитие", "Логистические услуги. Создание благоприятного климата", "Информационные технологии"), а также контактно-кооперационную биржу между белорусскими и польскими деловыми кругами. Мероприятие состоится в Национальной библиотеке.

На форуме предлагается обсудить привлечение международных фондов (ЕС, ЕБРР) в проекты регионального сотрудничества, развитие приграничных транспортно-логистических центров, доступ продукции на рынок государств ЕАЭС и ЕС, возможности безвизового режима в Беларуси для развития делового туризма и другие темы.

Польским компаниям презентуют особенности работы в свободных экономических зонах и Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

БелТПП приглашает представителей белорусских предприятий и организаций принять участие в мероприятии. В случае заинтересованности необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте БелТПП до 31 мая.-0-